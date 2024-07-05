(Симкина) Буня 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Симкина) Буня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Носон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Симкина) Хана

Отец ребёнка: Симкин Юда

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Симкина) Сима?????

Отец ребёнка: Симкин Юда

Рождение ребёнка
1868

Сын: Симкин Исаак Исаак Симкин

Отец ребёнка: Симкин Юда

Титовка, Ленинский район, Бобруйский район, Могилевская область, Беларусь

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