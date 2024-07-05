(Симкина) Буня
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Носон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Симкина) Хана
Отец ребёнка: Симкин Юда
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Симкина) Сима?????
Отец ребёнка: Симкин Юда
Рождение ребёнка
1868
Сын: Симкин Исаак Исаак Симкин
Отец ребёнка: Симкин Юда
Титовка, Ленинский район, Бобруйский район, Могилевская область, Беларусь