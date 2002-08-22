Мачнев Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1930
Дата смерти22.08.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1959
Дочь: Рязанова Галина Андреевна
Мать ребёнка: Мачнева Зинаида Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мачнева Любовь Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.08.2002