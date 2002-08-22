Мачнев Андрей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачнев Андрей Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1930

Дата смерти

22.08.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1959

Дочь: Рязанова Галина Андреевна

Мать ребёнка: Мачнева Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мачнева Любовь Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.08.2002
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