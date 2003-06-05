Глазкова (Бочарова) Евдокия Севостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1915
Дата смерти05.06.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915
Рождение ребёнка
17.11.1935
Дочь: Самарцева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.03.1949
Сын: Глазков Владимир Семенович
Отец ребёнка: Глазков Семен Андреевич
Рождение ребёнка
20.02.1953
Дочь: Гончарова Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Глазков Семен Андреевич
Рождение ребёнка
18.03.1955
Дочь: Глазкова Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Глазков Семен Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.2003