Глазкова (Бочарова) Евдокия Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова (Бочарова) Евдокия Севостьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1915

Дата смерти

05.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915

Отец: Бочаров Севостьян Михайлович

Мать: Бачарова Василиса Кузьминична

Рождение ребёнка
17.11.1935

Дочь: Самарцева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Новоросляевка, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.03.1949

Сын: Глазков Владимир Семенович

Отец ребёнка: Глазков Семен Андреевич

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.02.1953

Дочь: Гончарова Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Глазков Семен Андреевич

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.03.1955

Дочь: Глазкова Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Глазков Семен Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Семен Андреевич

Смерть
05.06.2003
Новоросляевка, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область