Глухина (Медведева) Марфа Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухина (Медведева) Марфа Лукьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Медведев Лукьян Алексеев

Мать: Медведева Акилина Петрова

Бракосочетание
22.10.1824

Муж: Глухин Кузьма Ильин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Стефан Ильин ???, Егор Тимофеев, Прокофий Ильин | Казанская церковь
Рождение ребёнка
04.04.1831

Дочь: Ирина Кузьмина

Отец ребёнка: Глухин Кузьма Ильин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1833

Сын: Глухин Евдоким Кузьмин

Отец ребёнка: Глухин Кузьма Ильин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1835

Сын: Глухин Никифор Кузьмин

Отец ребёнка: Глухин Кузьма Ильин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухин Андрей Кузьмин

Отец ребёнка: Глухин Кузьма Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухин Василий Кузьмин

Отец ребёнка: Глухин Кузьма Ильин

Смерть
Неизвестно
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