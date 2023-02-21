Глухина (Медведева) Марфа Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Бракосочетание
22.10.1824
Муж: Глухин Кузьма Ильин
поручители: Стефан Ильин ???, Егор Тимофеев, Прокофий Ильин | Казанская церковь
Рождение ребёнка
04.04.1831
Дочь: Ирина Кузьмина
Отец ребёнка: Глухин Кузьма Ильин
Рождение ребёнка
23.07.1833
Отец ребёнка: Глухин Кузьма Ильин
Рождение ребёнка
02.06.1835
Отец ребёнка: Глухин Кузьма Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глухин Кузьма Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глухин Кузьма Ильин
Смерть
Неизвестно