Засинец Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засинец Николай Сергеевич

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Место рождения

Скородное, Ельский район, Гомельская область

Дата рождения

26.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Скородное, Ельский район, Гомельская область
Бракосочетание
25.09.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
14.06.2018

Дочь: Засинец Есения Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
06.05.2020

Сын: Засинец Арсений Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
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