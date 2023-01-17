Засинец Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.09.2009
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.2018
Дочь: Засинец Есения Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.05.2020
Сын: Засинец Арсений Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности