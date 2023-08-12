Черменская Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1885
Дата смерти03.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1916
Дочь: Мордвинова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Черменский Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
16.07.1917
Дочь: Костромина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Черменский Владимир Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1980