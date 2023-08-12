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Черменская Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1885

Дата смерти

03.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1916

Дочь: Мордвинова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Черменский Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
16.07.1917

Дочь: Костромина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Черменский Владимир Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черменский Владимир Ефимович

Смерть
03.01.1980
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