Якунина Александра Клементевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1914
Сын: Якунин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Трофимович
Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно