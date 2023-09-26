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Якунина Александра Клементевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1914

Сын: Якунин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Трофимович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Якунин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Якунин Дмитрий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунин Дмитрий Трофимович

Смерть
Неизвестно
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