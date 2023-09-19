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Носырев Иван
Носырев Иван
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Место рождения
Тула
Дата рождения
1893
Дата смерти
1986
Пол
Мужской
Отец
Носырев Федор
1865 г.р.
Мать
Носырева Вера
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Носырев Федор
Мать:
Носырева Вера
Тула
Смерть
1986
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