Носырев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носырев Иван

Место рождения

Тула

Дата рождения

1893

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Носырев Федор

Мать: Носырева Вера

Тула
Смерть
1986
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