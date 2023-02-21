Белоконь Николай Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1928
Дата смерти06.10.1979
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.10.1979