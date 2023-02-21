Белоконь Николай Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоконь Николай Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1928

Дата смерти

06.10.1979

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.10.1979
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