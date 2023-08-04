Шарков Иосиф Терентьевич
Место рожденияСаратовская область, Сердобский район, с. Зеленовка
Дата рождения1900
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Шарков Терентий
Мать: не указана
Саратовская область, Сердобский район, с. Зеленовка
Рождение ребёнка
25.02.1924
Дочь: Глазкова Евдокия Осиповна
Мать ребёнка: Шаркова Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
14.11.1927
Мать ребёнка: Шаркова Гликерия Петровна
Саратовская область, Сердобский район, д. Кузьминовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1943