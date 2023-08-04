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Шарков Иосиф Терентьевич

Место рождения

Саратовская область, Сердобский район, с. Зеленовка

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шарков Терентий

Мать: не указана

Саратовская область, Сердобский район, с. Зеленовка
Рождение ребёнка
25.02.1924

Дочь: Глазкова Евдокия Осиповна

Мать ребёнка: Шаркова Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
14.11.1927

Сын: Шарков Михаил Осипович

Мать ребёнка: Шаркова Гликерия Петровна

Саратовская область, Сердобский район, д. Кузьминовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаркова Гликерия Петровна

Смерть
?.03.1943
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