Баразнаускене (Иванова) Марина Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баразнаускене (Иванова) Марина Альбертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1964

Отец: Иванов Альберт

Мать: Иванова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.12.1993

Дочь: Валова (Баразнаускайте) Аста Арунасовна

Отец ребёнка: Баразнаускас Арунас Альбертович

Рождение ребёнка
02.10.1997

Сын: Баразнаускас Вайдас Арунасович

Отец ребёнка: Баразнаускас Арунас Альбертович

Москва, город федерального значения Москва

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