Баразнаускене (Иванова) Марина Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1964
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1964
Отец: Иванов Альберт
Мать: Иванова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.12.1993
Дочь: Валова (Баразнаускайте) Аста Арунасовна
Отец ребёнка: Баразнаускас Арунас Альбертович
Рождение ребёнка
02.10.1997
Сын: Баразнаускас Вайдас Арунасович
Отец ребёнка: Баразнаускас Арунас Альбертович
Москва, город федерального значения Москва