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Шипицына Кристина Ивановна

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Акинья Филатовна

Отец ребёнка: Шипицын Филат Афанасьевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Акулина Филатовна

Отец ребёнка: Шипицын Филат Афанасьевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марина Филатовна

Отец ребёнка: Шипицын Филат Афанасьевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Филатовна

Отец ребёнка: Шипицын Филат Афанасьевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Филат Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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