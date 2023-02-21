Шипицына Кристина Ивановна
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Акинья Филатовна
Отец ребёнка: Шипицын Филат Афанасьевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Акулина Филатовна
Отец ребёнка: Шипицын Филат Афанасьевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марина Филатовна
Отец ребёнка: Шипицын Филат Афанасьевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Филатовна
Отец ребёнка: Шипицын Филат Афанасьевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно