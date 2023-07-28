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Трусов Юрий Иванович

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

05.12.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трусова Виктория Валерьевна

Рождение ребёнка
09.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трусова Виктория Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусова Виктория Валерьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Радиоинженер
Смерть
05.12.1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Погиб в ДТП (попал под трамвай)