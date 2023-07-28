Трусов Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти05.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трусова Виктория Валерьевна
Рождение ребёнка
09.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трусова Виктория Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Радиоинженер
Смерть
05.12.1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Погиб в ДТП (попал под трамвай)