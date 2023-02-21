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Корнев Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1882 ст.

Дочь: Корнева Агафья Владимировна

Мать ребёнка: Корнева Ефимия Степановна

Сестра-близнец Кирилла. Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Рождение ребёнка
04.02.1882 ст.

Сын: Корнев Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Корнева Ефимия Степановна

Брат-близнец Агафьи. Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1882 ст.
На 1882 год - поселянин слободы Пригородная Путивльского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнева Ефимия Степановна

Смерть
Неизвестно
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