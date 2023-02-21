Корнев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1882 ст.
Дочь: Корнева Агафья Владимировна
Мать ребёнка: Корнева Ефимия Степановна
Сестра-близнец Кирилла. Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Рождение ребёнка
04.02.1882 ст.
Сын: Корнев Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Корнева Ефимия Степановна
Брат-близнец Агафьи. Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1882 ст.
На 1882 год - поселянин слободы Пригородная Путивльского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно