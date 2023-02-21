Есипенкова Клеопатра Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1906
Дочь: Есипенкова Анастасия Ананьевна
Отец ребёнка: Есипенков Ананий Иванович
Запись о рождении и крещении сделана в имении Карасан Ялтинского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно