Воронцова (Орбелиани) Хелена
Место рожденияКавказ, Российская империя
Дата рождения1815
Дата смерти21.05.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1804
Кавказ, Российская империя
Helen Orbeliani, р. 1815, ум. 1888.
Развод
Около 1809
Кавказ, Российская империя
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Кавказ, Российская империя
Бракосочетание
10.07.1836
Муж: не указан
Кавказ, Российская империя
Муж: ზაქარია გიორგის ძე ერისთავი [ერისთავი ქსნის], р. 1814, ум. 1850.
Место жительства
Неизвестно
Кавказ, Российская империя
Смерть
21.05.1888