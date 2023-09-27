Воронцова (Орбелиани) Хелена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Орбелиани) Хелена

Место рождения

Кавказ, Российская империя

Дата рождения

1815

Дата смерти

21.05.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1804

Муж: Воронцов Михаил Семёнович

Кавказ, Российская империя
Helen Orbeliani, р. 1815, ум. 1888.
Развод
Около 1809

Муж: Воронцов Михаил Семёнович

Кавказ, Российская империя
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Кавказ, Российская империя
Бракосочетание
10.07.1836

Муж: не указан

Кавказ, Российская империя
Муж: ზაქარია გიორგის ძე ერისთავი [ერისთავი ქსნის], р. 1814, ум. 1850.
Место жительства
Неизвестно
Кавказ, Российская империя
Смерть
21.05.1888
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