Савельева Матрена Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савельев Петр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1903
Сын: Савельев Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Савельев Петр Максимович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Савельев Петр Максимович
Смерть
Неизвестно