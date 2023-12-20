Савельева Матрена Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Матрена Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Савельев Петр Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Петр Максимович

Рождение ребёнка
20.12.1903

Сын: Савельев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Савельев Петр Максимович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Савельев Петр Максимович

Смерть
Неизвестно

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