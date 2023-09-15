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Зотов Алексей Владимирович

Место рождения

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

10.08.1911

Дата смерти

10.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1911

Отец: Зотов Владимир Харитонович

Мать: Зотова Пелагия Алексеевна

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Зотов Владимир

Мать ребёнка: Зотова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Милосердова Алефтина

Мать ребёнка: Зотова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
16.05.1951

Сын: Зотов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Зотова Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Любовь Алексеевна

Смерть
10.08.1994
Отрадный, Отрадный, Самарская область
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