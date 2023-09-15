Зотов Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения10.08.1911
Дата смерти10.08.1994
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1911
Рождение ребёнка
1937
Сын: Зотов Владимир
Мать ребёнка: Зотова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Милосердова Алефтина
Мать ребёнка: Зотова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
16.05.1951
Мать ребёнка: Зотова Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зотова Любовь Алексеевна
Смерть
10.08.1994
Отрадный, Отрадный, Самарская область