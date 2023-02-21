Лещинский Борис Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещинский Борис Львович

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Место рождения

Украина

Дата рождения

12.11.1938

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1988
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