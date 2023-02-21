Лещинский Борис Львович
Место рожденияУкраина
Дата рождения12.11.1938
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1988