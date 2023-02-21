Лука Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Савва Феофанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Афанасий Лукич
Мать ребёнка: Хиония Карповна
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Анна Лукинична
Мать ребёнка: Хиония Карповна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Василий Лукич
Мать ребёнка: Хиония Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хиония Карповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно