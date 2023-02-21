Лука Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лука Саввич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1677 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Савва Феофанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Афанасий Лукич

Мать ребёнка: Хиония Карповна

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Анна Лукинична

Мать ребёнка: Хиония Карповна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Василий Лукич

Мать ребёнка: Хиония Карповна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хиония Карповна

Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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