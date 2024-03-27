Хамитов(Кальметев) Курбангали Имам-Хатыйб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитов(Кальметев) Курбангали Имам-Хатыйб

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Мансуров Хамит (Камит)

Мать: Зябира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шамсетдинова) Мяргубжамал 3 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Азизова) Шамшия 2 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Курбангалиева) Айша

Мать ребёнка: (Ризванова) Мухибжамал 1 Жена

Рождение ребёнка
1857

Сын: Курбангалиев Абдряхим

Мать ребёнка: (Шамсетдинова) Мяргубжамал 3 Жена

Рождение ребёнка
1886

Сын: Курбангалиев Ахмят

Мать ребёнка: (Ризванова) Мухибжамал 1 Жена

Рождение ребёнка
1898

Сын: Курбангалиев Хамзя

Мать ребёнка: (Ризванова) Мухибжамал 1 Жена

Рождение ребёнка
1900

Сын: Курбангалиев Аббясь

Мать ребёнка: (Ризванова) Мухибжамал 1 Жена

Смерть
Неизвестно

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