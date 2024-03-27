Хамитов(Кальметев) Курбангали Имам-Хатыйб
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Мансуров Хамит (Камит)
Мать: Зябира
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Азизова) Шамшия 2 Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Курбангалиева) Айша
Мать ребёнка: (Ризванова) Мухибжамал 1 Жена
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: (Шамсетдинова) Мяргубжамал 3 Жена
Рождение ребёнка
1886
Сын: Курбангалиев Ахмят
Мать ребёнка: (Ризванова) Мухибжамал 1 Жена
Рождение ребёнка
1898
Сын: Курбангалиев Хамзя
Мать ребёнка: (Ризванова) Мухибжамал 1 Жена
Рождение ребёнка
1900
Сын: Курбангалиев Аббясь
Мать ребёнка: (Ризванова) Мухибжамал 1 Жена
Смерть
Неизвестно