Салманова Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманова Мария Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1889 ст.

Сын: Салманов Федор Иванович

Отец ребёнка: Салманов Иван Григорьев

Рождение ребёнка
07.04.1891 ст.

Сын: Салманов Сергей Иванов

Отец ребёнка: Салманов Иван Григорьев

Рождение ребёнка
22.07.1892 ст.

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Салманов Иван Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салманов Иван Григорьев

Смерть
Неизвестно
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