Салманова Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1889 ст.
Отец ребёнка: Салманов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
07.04.1891 ст.
Отец ребёнка: Салманов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
22.07.1892 ст.
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Салманов Иван Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно