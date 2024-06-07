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Локтев Гавриил Иванович

Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Локтев Иван Аверьянович

Мать: Агафья Вавиловна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Локтев Нил Гаврилович

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Локтев Ефим Гаврилович

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Локтев Митрофан Гаврилович

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Локтев Андреян Гаврилович

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
С 1847 по 1851

Сын: Локтев Семен Гаврилович

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Локтев Степан! Гаврилович

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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