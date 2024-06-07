Локтев Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Локтев Иван Аверьянович
Мать: Агафья Вавиловна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Локтев Митрофан Гаврилович
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Локтев Андреян Гаврилович
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
С 1847 по 1851
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Локтев Степан! Гаврилович
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Смерть
Неизвестно