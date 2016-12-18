Коземиренко (Казимиренко) Николай (Миколай) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1937
Дата смерти18.12.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1967
Рождение ребёнка
11.10.1968
Дочь: Коземиренко Галина Николаевна
Мать ребёнка: Коземиренко Галина Александровна
Рождение ребёнка
18.10.1972
Дочь: Коземиренко Елена Николаевна
Мать ребёнка: Коземиренко Галина Александровна
Смерть
18.12.2016