Коземиренко (Казимиренко) Николай (Миколай) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коземиренко (Казимиренко) Николай (Миколай) Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1937

Дата смерти

18.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1967

Жена: Коземиренко Галина Александровна

Рождение ребёнка
11.10.1968

Дочь: Коземиренко Галина Николаевна

Мать ребёнка: Коземиренко Галина Александровна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1972

Дочь: Коземиренко Елена Николаевна

Мать ребёнка: Коземиренко Галина Александровна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
18.12.2016