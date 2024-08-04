Феофанов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феофанов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казимирская (Феофанова) Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Феофанова Александра Федоровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феофанов Федор Федорович

Мать ребёнка: Феофанова Александра Федоровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феофанов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Феофанова Александра Федоровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феофанова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Феофанов Михаил/Александр Федорович

Мать ребёнка: Феофанова Александра Федоровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1910 по 1912

Дочь: Смирнова (Феофанова) Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Феофанова Александра Федоровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Феофанова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Феофанова Александра Федоровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.11.1914

Сын: Феофанов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Феофанова Александра Федоровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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