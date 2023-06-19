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Туканов Афанасий Егорович

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1899

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Сын: Туканов Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Туканова Гликерия Денисовна

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
До 1920

Дочь: Борисова Степанида Афанасьевна

Мать ребёнка: Туканова Гликерия Денисовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Туканов Егор Афанасьевич

Мать ребёнка: Туканова Гликерия Денисовна

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Туканов Фёдор Афанасьевич

Мать ребёнка: Туканова Гликерия Денисовна

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Туканов Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Туканова Гликерия Денисовна

Рождение ребёнка
10.02.1930

Дочь: Ахтямова Ульяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Туканова Гликерия Денисовна

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Туканова Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Туканова Гликерия Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туканова Гликерия Денисовна

Смерть
1950