Туканов Афанасий Егорович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Туканова Гликерия Денисовна
Рождение ребёнка
До 1920
Дочь: Борисова Степанида Афанасьевна
Мать ребёнка: Туканова Гликерия Денисовна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Туканова Гликерия Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Туканов Фёдор Афанасьевич
Мать ребёнка: Туканова Гликерия Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Туканов Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Туканова Гликерия Денисовна
Рождение ребёнка
10.02.1930
Дочь: Ахтямова Ульяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Туканова Гликерия Денисовна
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Туканова Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Туканова Гликерия Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950