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Устинья Федоровна
Устинья Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1739
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федор Тихонович
1710 г.р.
Мать
Матрена Абрамовна
1715 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец:
Федор Тихонович
Мать:
Матрена Абрамовна
Смерть
Неизвестно
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