Широков Яков (Якушко) Клементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Яков (Якушко) Клементьев

Место рождения

дер. тое ж Богоявленской церкви словет Вотцкая пустошь, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1674

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: Широков Клим (Климка) Данилов

Мать: не указана

дер. тое ж Богоявленской церкви словет Вотцкая пустошь, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. тое ж Богоявленской церкви словет Вотцкая пустошь, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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