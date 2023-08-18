Широков Яков (Якушко) Клементьев
Место рождениядер. тое ж Богоявленской церкви словет Вотцкая пустошь, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1674
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674
Отец: Широков Клим (Климка) Данилов
Мать: не указана
дер. тое ж Богоявленской церкви словет Вотцкая пустошь, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. тое ж Богоявленской церкви словет Вотцкая пустошь, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678