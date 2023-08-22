Пытченко Александр Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пытченко Александр Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1987

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1987

Отец: Пытченко Виталий

Мать: Огнева Татьяна Анатольевна

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