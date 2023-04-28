Беляева (Фещенко) Людмила (Люся) Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фещенко Павел
Мать: Фещенко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1983
Отец ребёнка: Беляев Борис
Рождение ребёнка
10.12.1986
Дочь: Лена Борисовна
Отец ребёнка: Беляев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Борис
Место жительства
Неизвестно
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область