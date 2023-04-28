Беляева (Фещенко) Людмила (Люся) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Фещенко) Людмила (Люся) Павловна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фещенко Павел

Мать: Фещенко Вера Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.06.1983

Сын: Беляев Антон Борисович

Отец ребёнка: Беляев Борис

Рождение ребёнка
10.12.1986

Дочь: Лена Борисовна

Отец ребёнка: Беляев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Борис

Место жительства
Неизвестно
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
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