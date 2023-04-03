Федякова Иулиания Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова Иулиания Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Дмитрий

Мать: не указана

Место жительства
1912
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 28-29 февраля 1912г Евдокия Родители: Сокольского села крестьянин Андрей Димитриев Федяков и законная его жена Татиана Димитриева, оба православные Восприемники: сестра Андрею девица Иулиа... Показать все
Место жительства
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 23-24 апреля 1913г Александра Родители: Сокольского села крестьянин Андрей Димитриев Федяков и законная его жена Татиана Димитриева, оба православные Восприемники: сестра Андрею девица Иул... Показать все
Смерть
Неизвестно
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