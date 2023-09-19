(Березикова) Ефрасинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Березиков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ефрасинья Ивановна
Отец ребёнка: Березиков Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно