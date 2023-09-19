(Березикова) Ефрасинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Березикова) Ефрасинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Березиков Иван Максимович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ефрасинья Ивановна

Отец ребёнка: Березиков Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березиков Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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