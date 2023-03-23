Цыганкова Матрёна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганкова Матрёна Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1916 ст.

Сын: Цыганков Иван

Отец ребёнка: не указан

по записи в метрической книге Колтовской церкви
Место жительства
?.01.1916 ст.
Попехинка, Климовичский район, Могилёвская область
по записи в метрической книге церкви села Колтово о рождении Иоанна (Ивана) у Чериковского уезда, деревни Попехинка, крестьянка девица Матрёна Стефанова Цыганкова, православного вероисповедования, вне... Показать все
Смерть
Неизвестно
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