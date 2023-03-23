Цыганкова Матрёна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1916 ст.
Сын: Цыганков Иван
Отец ребёнка: не указан
по записи в метрической книге Колтовской церкви
Место жительства
?.01.1916 ст.
Попехинка, Климовичский район, Могилёвская область
по записи в метрической книге церкви села Колтово о рождении Иоанна (Ивана) у Чериковского уезда, деревни Попехинка, крестьянка девица Матрёна Стефанова Цыганкова, православного вероисповедования, вне... Показать все
Смерть
Неизвестно