Соболев Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения19.03.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1894
Рождение ребёнка
05.01.1898
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Соболева Елена Адольфовна
Рождение ребёнка
21.05.1901
Дочь: Рихтер Елена Николаевна
Мать ребёнка: Соболева Елена Адольфовна
Рождение ребёнка
25.02.1913
Дочь: Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Соболева Елена Адольфовна
Работа или профессия
Неизвестно
полковник