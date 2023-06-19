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Соболев Николай Константинович

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

19.03.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
1894

Жена: Соболева Елена Адольфовна

Рождение ребёнка
05.01.1898

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Соболева Елена Адольфовна

Рождение ребёнка
21.05.1901

Дочь: Рихтер Елена Николаевна

Мать ребёнка: Соболева Елена Адольфовна

Рождение ребёнка
25.02.1913

Дочь: Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Соболева Елена Адольфовна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник