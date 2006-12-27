Коробов Герман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробов Герман Александрович

Коробов Герман Александрович

avatar

Место рождения

Самарская губерния

Дата рождения

1913

Дата смерти

27.12.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния
Место жительства
С 1939
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.12.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close