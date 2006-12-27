Коробов Герман Александрович
Место рожденияСамарская губерния
Дата рождения1913
Дата смерти27.12.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния
Место жительства
С 1939
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.12.2006