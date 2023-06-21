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Post (Vara) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Vara Peeter

Мать: Vara Maria

Смерть
Неизвестно