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Post (Vara) ?
Post (Vara) ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Vara Peeter
1874 г.р.
Мать
Vara (Oja) Maria
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Vara Peeter
Мать:
Vara Maria
Смерть
Неизвестно
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