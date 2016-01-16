Семина ?
Место рожденияМордовия, Россия
Дата рождения27.08.1931
Дата смерти16.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1931
Мордовия, Россия
Бракосочетание
13.03.1954
Качеевка, Саранская, Россия
Рождение ребёнка
26.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
13.07.1966
Дочь: Артемова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Семин Федор Михайлович
Качеевка, Саратовская, Россия
Смерть
16.01.2016
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
с. Ст. Качеевка