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Семина ?

Место рождения

Мордовия, Россия

Дата рождения

27.08.1931

Дата смерти

16.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1931

Отец: Котенков Александр Егорович

Мать: Котенков Анастасия Яковлевна

Мордовия, Россия
Бракосочетание
13.03.1954

Муж: Семин Федор Михайлович

Качеевка, Саранская, Россия
Рождение ребёнка
26.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
13.07.1966

Дочь: Артемова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Семин Федор Михайлович

Качеевка, Саратовская, Россия
Смерть
16.01.2016
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
с. Ст. Качеевка
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