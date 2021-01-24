Ус Сергей Юрьевич
Место рождения
Дата рождения29.06.1949
Дата смерти24.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1949
Отец: Ус Юрий Федорович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.?.1972
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.01.2021
Причина смерти: Інсульт