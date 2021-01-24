Ус Сергей Юрьевич 29.06.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ус Сергей Юрьевич

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

29.06.1949

Дата смерти

24.01.2021

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1949

Отец: Ус Юрий Федорович

Мать: Ус (Триус) Надежда Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
10.?.1972

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.01.2021
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Інсульт

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