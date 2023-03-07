Кудрявцев Семен (Сенка) Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Семен (Сенка) Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Кудрявцев Федот Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Кудрявцев Иван (Ивашко) Семенов

Мать ребёнка: не указана

поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Кудрявцев Федот (Федотко) Семенов

Мать ребёнка: не указана

поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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