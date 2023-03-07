Кудрявцев Семен (Сенка) Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1615
Отец: Кудрявцев Федот Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Кудрявцев Иван (Ивашко) Семенов
Мать ребёнка: не указана
поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1638
Сын: Кудрявцев Федот (Федотко) Семенов
Мать ребёнка: не указана
поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646