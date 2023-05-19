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Семенов Яков Иванов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

04.08.1915

Дата смерти

29.02.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1915

Отец: Семенов Иван Васильев

Мать: Семенова Федосья Константинова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
09.08.1915
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
29.02.1916