Безганс Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезганс Иван

Безганс Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безганс Роберт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close