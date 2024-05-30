Толмачёва (Бабайлова) Татьяна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабайлов Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Толмачёв Николай Наумович
Отец ребёнка: Толмачёв Наум Исакович
Гаево, Тагильский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
27.11.1910
Отец ребёнка: Толмачёв Наум Исакович
Рождение ребёнка
09.01.1917
Дочь: Перегуда Нина Наумовна
Отец ребёнка: Толмачёв Наум Исакович
Рождение ребёнка
26.03.1923
Сын: Толмачёв Александр Наумович
Отец ребёнка: Толмачёв Наум Исакович
Смерть
Неизвестно