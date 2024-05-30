Толмачёва (Бабайлова) Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачёва (Бабайлова) Татьяна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабайлов Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачёв Наум Исакович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Толмачёв Николай Наумович

Отец ребёнка: Толмачёв Наум Исакович

Гаево, Тагильский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
27.11.1910

Сын: Толмачёв Иван Наумович

Отец ребёнка: Толмачёв Наум Исакович

Рождение ребёнка
09.01.1917

Дочь: Перегуда Нина Наумовна

Отец ребёнка: Толмачёв Наум Исакович

Рождение ребёнка
26.03.1923

Сын: Толмачёв Александр Наумович

Отец ребёнка: Толмачёв Наум Исакович

Смерть
Неизвестно

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