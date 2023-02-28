Бастрыкина Ефимия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Бастрыкин Кирилл Егорович
Отец ребёнка: Бастрыкин Егор Артемьевич
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Бастрыкин Егор Артемьевич
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Бастрыкин Егор Артемьевич
Смерть
Неизвестно