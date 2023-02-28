Бастрыкина Ефимия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Ефимия Егоровна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Бастрыкин Кирилл Егорович

Отец ребёнка: Бастрыкин Егор Артемьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Бастрыкин Мирон Егорович

Отец ребёнка: Бастрыкин Егор Артемьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Бастрыкин Ефрем Егорович

Отец ребёнка: Бастрыкин Егор Артемьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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