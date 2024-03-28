Позина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Позин Сергей Константинович

Отец ребёнка: Позин Константин Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Позин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Позин Константин Фомич

Рождение ребёнка
13.06.1949

Дочь: Ольхина - Позина Галина Константиновна

Отец ребёнка: Позин Константин Фомич

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