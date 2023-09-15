Малпаях Екатерина Фотиевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович / Яниев /
Рождение ребёнка
1828
Сын: Малпаях Дорофей Михайлович
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович / Яниев /
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Деспина / Устиния / Михайловна
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович / Яниев /
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович / Яниев /
Рождение ребёнка
1836
Сын: Малпаях Николай Михайлович
Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович / Яниев /
Смерть
Неизвестно