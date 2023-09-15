Малпаях Екатерина Фотиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малпаях Екатерина Фотиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович / Яниев /

Рождение ребёнка
1828

Сын: Малпаях Дорофей Михайлович

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович / Яниев /

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Деспина / Устиния / Михайловна

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович / Яниев /

Рождение ребёнка
1834

Сын: Малпаях Иван Михайлович

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович / Яниев /

Рождение ребёнка
1836

Сын: Малпаях Николай Михайлович

Отец ребёнка: Малпаях Михаил Иванович / Яниев /

Смерть
Неизвестно
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