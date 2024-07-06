Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ченцова) Александра
Отец ребёнка: Ченцов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ченцова) Татьяна
Отец ребёнка: Ченцов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ченцова) Устинья
Отец ребёнка: Ченцов Иван
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Ченцов Андрей
Отец ребёнка: Ченцов Иван
Рождение ребёнка
16.04.1911
Сын: Ченцов Никита
Отец ребёнка: Ченцов Иван
Вторая Волковка, Чернянский район, Курская область
Смерть
Неизвестно