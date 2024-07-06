Фёкла Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ченцова) Александра

Отец ребёнка: Ченцов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ченцова) Татьяна

Отец ребёнка: Ченцов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ченцова) Устинья

Отец ребёнка: Ченцов Иван

Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Ченцов Андрей

Отец ребёнка: Ченцов Иван

Рождение ребёнка
16.04.1911

Сын: Ченцов Никита

Отец ребёнка: Ченцов Иван

Вторая Волковка, Чернянский район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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