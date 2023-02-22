Тютиков Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1952
Карагай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левандовских Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Тютикова Александра
Карагай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Карагай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Карагай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тютиков Владимир Афонасьевич
Мать ребёнка: Тютикова Александра
Смерть
Неизвестно