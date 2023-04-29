Габидуллина (Богданова) Зубаржат Саитгараевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллина (Богданова) Зубаржат Саитгараевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Саитгарай Латыпович

Мать: Калимуллина Насиха Хабибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Зульфия Талгатовна

Отец ребёнка: Габидуллин Талгат Зиннатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Фатима Талгатовна

Отец ребёнка: Габидуллин Талгат Зиннатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Асхат Талгатович

Отец ребёнка: Габидуллин Талгат Зиннатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Ахат Талгатович

Отец ребёнка: Габидуллин Талгат Зиннатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габидуллин Талгат Зиннатович

Смерть
Неизвестно
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