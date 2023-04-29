Габидуллина (Богданова) Зубаржат Саитгараевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Зульфия Талгатовна
Отец ребёнка: Габидуллин Талгат Зиннатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Фатима Талгатовна
Отец ребёнка: Габидуллин Талгат Зиннатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Асхат Талгатович
Отец ребёнка: Габидуллин Талгат Зиннатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Ахат Талгатович
Отец ребёнка: Габидуллин Талгат Зиннатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно