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Кищенко Антон Иванович

Место рождения

Рундены, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

13.04.1899

Дата смерти

20.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1899

Отец: Кищенко Иван

Мать: не указана

Рундены, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
12.04.1933

Сын: Кищенко Янис Антонович

Мать ребёнка: Бурковска Бронислава Яновна

Рождение ребёнка
04.10.1934

Дочь: Кищенко Иоланта Антоновна

Мать ребёнка: Бурковска Бронислава Яновна

Рождение ребёнка
27.03.1937

Сын: Кищенко Эдуард Антонович

Мать ребёнка: Бурковска Бронислава Яновна

Смерть
20.05.1988

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