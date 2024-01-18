Кищенко Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения13.04.1899
Дата смерти20.05.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1899
Отец: Кищенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1933
Мать ребёнка: Бурковска Бронислава Яновна
Рождение ребёнка
04.10.1934
Дочь: Кищенко Иоланта Антоновна
Мать ребёнка: Бурковска Бронислава Яновна
Рождение ребёнка
27.03.1937
Мать ребёнка: Бурковска Бронислава Яновна
Смерть
20.05.1988