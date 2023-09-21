Кондратьева Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.11.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1940
Сын: Кондратьев Виктор Семёнович
Отец ребёнка: Кондратьев Семён Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кулевча, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
03.11.1990