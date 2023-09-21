Кондратьева Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.11.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1940

Сын: Кондратьев Виктор Семёнович

Отец ребёнка: Кондратьев Семён Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Семён Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Кулевча, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
03.11.1990
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